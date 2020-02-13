В Украине появится свой Златан: защитник "Шахтера" во второй раз стал папой

Богдан Бутко в матче "Шахтер" - "Айнтрахт" / Фото: AFP

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Защитник "Шахтера" Богдан Бутко во второй раз стал отцом. Малыша назвали Златан. Он родился весом 3 килограмма 900 граммов и ростом 52 сантиметра. Напомним, в семье футболиста "Шахтера" уже подрастает старший сын Милан. Ему 3 года.

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"Спасибо моей жене Екатерине за сына. Я очень счастлив, – поделился эмоциями Богдан Бутко. – Чувства переполняют!", – отметил Бутко.

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Кстати, "Шахтер" получил лицензию на запуск своего телеканала – смотрите круглосуточно. Скоро на украинском телевидении появится еще один спортивный телеканал. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал "Шахтеру" лицензию на кабельное вещание клубного телеканала.

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