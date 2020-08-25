В украинском футболе исчезла система VAR

Довольно неожиданной оказалась новость о "пропаже" в отечественном футболе системы VAR. Дело в том, что сейчас проходит система обучения судей работе с Video Assistant Referee, о чем рассказал наставник арбитров Украины итальянец Лучано Лучи. К слову, узнайте, кто будет судить матч за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо".

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Впрочем исчезновение VAR – явление временное, до конца сентября все должно вернуться на круги своя. Более того – обещают, что в Украине появится вторая "машина" современной системы помощи арбитрам. Ситуацию с VAR в комментарии телеканалу "Футбол 1" объяснил Лучи, который является единственным сертифицированным инструктором от ФИФА:

"Ассоциация футбола сделала усилия для приобретения второго комплекта VAR. Мы начали вторую волну обучения, которая охватит 14 рефери и их ассистентов, а также шестерых видеооператоров повторов".

Таким образом, командам придется "потерпеть" без VAR около месяца, а пока что снова довериться только мастерству судей.

Ранее глава комитета арбитров высказался о трех пенальти в матче "Шахтер" – "Колос".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Динамо" в прошлом чемпионате страны:

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