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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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В украинском футболе нарушен первый запрет: за "Десну" на трибунах болела сексуальная бегунья

30 мая, 17:43

Олег Люлька Олег Люлька

Бронзовая призерка чемпионата Европы по легкой атлетике Ольга Бибик выложила видео с матча на "Оболонь-Арене"

Уже первый матч возобновленного чемпионата Украины по футболу, в котором на поле столичной "Оболонь-Арены" "Колос" проиграл "Десне" 0:2, отметился скандалом. Несмотря на протокол безопасности, согласно которому стадионы страны во время пандемии должны быть закрытыми для зрителей, за "Десну" на трибунах болела известная украинская легкоатлетка Ольга Бибик. Видео с призывом "Десна", вперед!", подтверждающее ее присутствие на киевской арене, спортсменка выложила у себя в сторис.

Ольга Бибик на "Оболонь-Арене" Видео: Instagram

Отметим, что 30-летняя землячка черниговской "Десны" Ольга Бибик является бронзовым призером чемпионата Европы в помещении 2017 года в эстафете 4×400 метров, а также трехкратной чемпионкой Украины. Кроме того, различные опросы называют девушку одной из самых красивых спортсменок Украины. Недавно Бибик сфотографировалась обнаженной для соцсетей.

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Ранее мы писали, чтосельский "Колос" стал творцом уникального факта в игре с "Десной". Команда Руслана Костышина первой в истории чемпионата Украины произвела пять замен в течение одной игры.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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болельщики чемпионат Украины Десна Чернигов Ольга Бибик Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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