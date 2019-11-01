В украинском футболе произошло историческое событие, которое в будущем должно помочь арбитрам

В Украине впервые заработала система видео помощи арбитрам (VAR), которая была использована в онлайн-режиме. Для тестового матча выбрали поединок чемпионата Украины U-19 "Динамо" – "Карпаты".

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В этом поединке арбитр матча Николай Балакин на 72-й минуте, при счете 1:2, после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Пенальти реализовал форвард киевлян Владислав Ванат.

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Отметим, что поединок молодежных команд "Динамо" и "Карпат" закончился со счетом 2:2.

Ранее мы писали, что в Голландии судья засчитал гол, который сам же и забил. Невероятно курьезный момент произошел в матче заключительного тура четвертого дивизиона чемпионата Голландии по футболу, в котором "Харкемасе Бойз" принимал на своем поле "Хоек".

Также мы писали о забавном эпизоде в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате.

Защитник "Шахтера" раскритиковал VAR в Лиге чемпионов:

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