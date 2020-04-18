В ворота "Зари" может стать албанец: кипером из чемпионата Турции интересуются и два российских клуба

21-летнего парня из молодежной сборной оценивают в 500 тысяч евро

Вратарь турецкого "Менеменспора" Гентиан Сельмани может перебраться в чемпионат Украины и усилить луганскую "Зарю". По информации Fotospor, голкипером также интересуются итальянская "Болонья", греческий "Олимпиакос" и российские "Краснодар" и "Спартак". Ранее мы сообщали, что дортмундская "Боруссия" начала борьбу с "Наполи" за бывшего футболиста "Зари".

Следует заметить, что контракт балканского стража ворот с "Менеменспором" истекает только в 2021 году, а ориентировочная стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро. В текущем сезоне Сельмани провел за клуб из Второй Лиги Турции 28 матчей. Также на счету 21-летнего кипера есть опыт выступлений за молодежную сборную Албании.

Смотрите лучшие моменты с участием потенциального новичка "Зари"

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Также мы уже рассказывали, как распределить места в украинской Премьер-лиге, если она все-таки не будет доиграна – известный тренер дал дельный совет.

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