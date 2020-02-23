"VAR показывает правду": Каштру оценил игру своей команды с "Десной"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поединок чемпионата Украины, в котором его команда обыграла "Десну". Поединок 19-го тура чемпионата Украины проходил в Харькове и закончился со счетом 1:0. Мы вели онлайн матча "Шахтер" – "Десна" с описанием ключевых моментов противостояния.

"Сложный матч. Знали, что так будет. Встречи между еврокубками всегда сложны, из-за соперника она стала еще сложнее. "Десна" показала силу в первой части сезона, она усложнила нам задачу. Было сложно в первом матче против "Десны", сегодня тоже. Несмотря на то, что мы доминировали большую часть времени, а "Десна" практически не создавала моменты. Сложный матч с заслуженным победителем", – отметил наставник.

"VAR показывает правду. Против "Аталанты" из-за сантиметров не засчитали наш гол. С "Бенфикой" тоже. Сегодня не засчитали гол "Десны". Против "Аталанты" пришлось принять это решение, против "Бенфики" пришлось принять, тут тоже нужно принять. Картинка не врет. Нужно привыкать к новым технологиям, к новым способам, современному футболу, чтобы донести правду. Даже если это будет нехорошо для нас – я приму", – рассказал Каштру.

Напомним, перед матчем с "Десной" "горняки" сыграли первый матч 1/16 Лиги Европы. В Харькове "Шахтер" одолел "Бенфику" 2:1. Ответная встреча в Лиссабоне пройдет 27 февраля.

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