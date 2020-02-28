VAR в деле: игрока "Динамо" удалили спустя пять минут после начала матча

Это первое удаление в истории чемпионата Украины после использования системы VAR

На пятой минуте матча 20-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" – "Динамо" главный арбитр встречи Катерина Монзуль удалила полузащитника киевлян Виталия Буяльского. Свое решение рефери приняла после использования Системы видеопомощи арбитрам (VAR). "Днепр-1" – "Динамо" трансляция онлайн есть на нашем сайте.

В игровой ситуации Буяльский влетел прямой ногой в соперника. Рефери устно предупредила динамовца, но затем ассистент VAR Евгений Арановский указал, что Буяльский играл грубо. Монзуль пересмотрела повтор и показала футболисту красную карточку. Таким образом, Буяльский стал первым игроком в истории Украины, кого удалили после использования VAR.

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В первом круге "Динамо" в Киеве обыграло "Днепр-1" благодаря голам Вербича и Цыганкова. К слову, Виктор вернулся в общую группу киевлян и готов сыграть в сегодняшней встрече. А "Днепр-1" сможет рассчитывать на нападающего Владислава Супрягу, который играет в клубе на правах аренды из "Динамо". В то же время другому динамовцу Сергею Булеце выйти на поле не разрешили.

Смотрите, как "Динамо" и "Днепр-1" играли в первом круге:

Смотрите, как "Динамо" U-19 проиграло серию пенальти в Юношеской лиге УЕФА:

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