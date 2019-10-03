Вернидуб рассказал, что будет делать после того, как не стал тренером "Динамо"

Экс-наставник "Зари" не исключает своего трудоустройства в чемпионате Беларуси или Казахстана

Безработные Вернидуб и Хацкевич / Фото: Facebook

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Экс-наставник "Зари" Юрий Вернидуб рассказал, что будет делать после того, как не стал коучем киевского "Динамо". Напомним, именно Вернидуба болельщики "Динамо" хотели видеть тренером после того, как был отправлен в отставку Александр Хацкевич. Однако президент "бело-синих" Игорь Суркис сделал выбор в пользу Алексея Михайличенко.

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Юрий Вернидуб / Фото: Getty Images

"Пока знакомлюсь с возможными вариантами трудоустройства в странах СНГ. Но не спешу. Если принимать команду, то не раньше декабря, потому что сейчас разгар сезона. Нужно время, чтобы познакомиться, провести подготовку, – заявил Юрий Вернидуб. – Если это будут Беларусь, Казахстан, Литва или другие страны, хочется, чтобы новая команда была амбициозной, ставила высокие задачи, и президент клуба болел футболом. Но таких президентов сейчас не много"

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Юрий Вернидуб / Фото: AFP

"Я не выпадал из футбола, хотя и отдохнул, – добавил Юрий Вернидуб. – Очень симпатизирую испанскому футболу, немного язык даже учу. Недавно был в Испании, смотрел, как устроен тренировочный процесс в "Леванте". Посетил матчи Сегунды и Ла Лиги. Кстати, виделся с нашим украинскими легионерами – Луниным, Мякушко, Кравцом. В скором времени, с 14 по 20 октября, вновь планирую побывать в Испании, посетить матч "Севильи" и "Леванте", чтобы сравнить тренерские идеи Лопетеги и Лопеса"

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Напомним, накануне экс-подопечный Юрия Вернидуба по "Заре" Эммануэль Деннис Бонавернуте стал героем матча на "Сантьяго Бернабеу". Нигериец, выступающий за "Брюгге", забил два мяча "Реалу".

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