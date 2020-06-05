"Верните его, дайте бюджет и свободу действий": экс-игрок сборной нашел рецепт успеха для "Динамо"

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился своим мнением относительно возможной смены главного тренера в киевском "Динамо". Напомним, после поражения от "Шахтера" в чемпионате Украины в СМИ появилась информация, что в "Динамо" может вернуться Юрий Семин, который несколько дней назад был уволен из московского "Локомотива". Левченко считает, что нужно сделать не на российского тренера, а на Сергея Реброва.

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"Верните Реброва, найдите правильных помощников тренера, дайте ему бюджет и свободу действий, продумайте стратегию развития на год, три, десять лет и будет вам возрождение клуба!", – написал Левченко.

Интересно, что эту идею поддержал нападающий "Динамо" Фран Соль, лайкнувший твит. Испанский форвард не смог заиграть ни при Хацкевиче ни сейчас, под руководством Михайличенко. Естественно, что он заинтересован в приходе нового тренера, который может дать ему очередной шанс проявить себя.

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Подписчики бывшего футболиста засомневались, захочет ли сам Ребров возвращаться в Украину из Венгрии, где он уже заработал себе имя. Другие же предположили, что украинский тренер уже дорос до плотного середняка в Западной Европе и должен попробовать себя в Германии или Австрии.

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Другой подписчик утверждает, что Реброву стоит возвращаться в "Динамо" только со своими помощниками, а не рассчитывать на "динамовских сердец". Левченко в шутку отметил, что "сердец много, а души нет".

"Поэтому важно найти тренера, у которого уже есть своя команда помощников. Шева пришел в сборную со своими идеями и помощниками, которых он сам подобрал. Вот и результаты", – добавил собеседник футболиста.

Ранее мы писали, что Ребров – на 99 процентов чемпион Венгрии: он выиграл дерби вопреки судейскому фейлу. После победы над "Уйпештом" "Ференцварош" украинского тренера практически гарантировал себе второй подряд титул.

Смотрите, как команда Реброва "Ференцварош" играла в Лиге Европы:

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