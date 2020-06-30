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Вице-чемпион мира хочет остаться в "Динамо" – в этом году в первый класс должна идти его дочка

30 июня, 20:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

Хорватский защитник практически не выходит на поле, но его все устраивает в Украине

Хорватский защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич хочет остаться в украинском клубе, контракт с которым истекает 30 июня, но, скорее всего, будет продлен до фактического завершения сезона, прерванного пандемией коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале "Шах и Шах". Ранее Пиварич рассказал, от чего зависит его будущее.

"Йосип Пиварич желает остаться в "Динамо". Он сообщил своим близким, что хотел бы получить новый трудовой договор с киевским клубом и даже окончить здесь свою карьеру. Йосипу комфортно жить в Украине и переезжать он не хочет. Играет и тот факт, что в этом году в первый класс должна идти его дочка. И семья Пиварича надеется, что это произойдет именно в Киеве", – говорится в сообщении источника.

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В текущем сезоне Пиварич провел всего семь минут в чемпионате Украины и отыграл один неполный матч в Кубке Украины. Место в основном составе Пиварич потерял еще в прошлом сезоне из-за серьезной травмы, а затем не смог выиграть конкуренцию у Виталия Миколенко. Отметим, что в 2018 году Пиварич вместе со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира, где уступил Франции.

Ранее мы писали, что Михайличенко после поражения от "Десны" подслушал, что творится в судейской раздевалке. Тренер киевлян не понимает, почему в комнате арбитров было столько же восторгов, как и среди игроков "Десны".

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Шахтеру" после карантина:

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чемпионат Украины Динамо Киев Йосип Пиварич

Источник: Сегодня|Спорт

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