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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Видео голов матча "Ворскла" – "Львов": драма с пенальти лишила Полтаву победы

31 мая, 16:17

Олег Люлька Олег Люлька

На своем поле полтавчане вели в счете практически всю игру, но поплатились за игру рукой в штрафной в концовке встречи

Первый воскресный матч чемпионата Украины по футболу, возобновившегося после длительной паузы, ознаменовался драматической развязкой. В рамках нижней шестерки "Ворскла" на своем поле сыграла вничью со "Львовом" 1:1, потеряв победу на последних секундах компенсированного времени, когда бразильский легионер гостей Шина реализовал пенальти за игру соперника рукой в своей штрафной. Напомним, сегодня проходит главное украинское дерби. Смотреть онлайн "Шахтер" – "Динамо" можно в трансляции на нашем сайте. Также матчи УПЛ в прямом эфире показывает сервис oll.tv.

Видео голов матча Ворскла – Львов (1:1)

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Ворскла – Львов – 1:1
Голы: Кане, 13 – Шина, 90+3 (с пенальти)
Ворскла: Резник – Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай – Пуцлин, Скляр, Кане – Васин (Якубу, 80), Кулач (Шехич, 90+2), Степанюк (Кравчук, 84)
Львов: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Велвес, 83) – Алваро, Приймак – Татарков (Бопесу, 83), Богунов, Шина – Ныч (Ренан, 52, (Яковелли, 70)
Предупреждения: Скляр – Шина, Алваро, Велвес

Фото – официальный сайт ФК "Ворскла"

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Как мы писали ранее, сельский "Колос" стал творцом уникального факта в игре с "Десной". Команда Руслана Костышина первой в истории чемпионата Украины произвела пять замен в течение одной игры.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
24
14
4
6
40
19
21
46
Забитые 40
Пропущеные 19
Разница 21
Результаты последних матчей: П В П В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
24
14
4
6
39
16
23
46
Забитые 39
Пропущеные 16
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н В В В
5
АлександрияАлександрияАле
24
13
4
7
35
25
10
43
Забитые 35
Пропущеные 25
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
КолосКолосКол
24
8
2
14
27
45
-18
26
Забитые 27
Пропущеные 45
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
24
9
4
11
31
35
-4
31
Забитые 31
Пропущеные 35
Разница -4
Результаты последних матчей: В В В П В
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
24
5
7
12
18
37
-19
22
Забитые 18
Пропущеные 37
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н Н П Н
10
ВорсклаВорсклаВор
24
6
4
14
17
40
-23
22
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н В П В
11
ОлимпикОлимпикОли
24
5
4
15
19
41
-22
19
Забитые 19
Пропущеные 41
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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видео голов чемпионат Украины Ворскла Полтава ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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