Видео голов матча "Ворскла" – "Львов": драма с пенальти лишила Полтаву победы

На своем поле полтавчане вели в счете практически всю игру, но поплатились за игру рукой в штрафной в концовке встречи

Первый воскресный матч чемпионата Украины по футболу, возобновившегося после длительной паузы, ознаменовался драматической развязкой. В рамках нижней шестерки "Ворскла" на своем поле сыграла вничью со "Львовом" 1:1, потеряв победу на последних секундах компенсированного времени, когда бразильский легионер гостей Шина реализовал пенальти за игру соперника рукой в своей штрафной. Напомним, сегодня проходит главное украинское дерби. Смотреть онлайн "Шахтер" – "Динамо" можно в трансляции на нашем сайте. Также матчи УПЛ в прямом эфире показывает сервис oll.tv.

Видео голов матча Ворскла – Львов (1:1)

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Ворскла – Львов – 1:1

Голы: Кане, 13 – Шина, 90+3 (с пенальти)

Ворскла: Резник – Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай – Пуцлин, Скляр, Кане – Васин (Якубу, 80), Кулач (Шехич, 90+2), Степанюк (Кравчук, 84)

Львов: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Велвес, 83) – Алваро, Приймак – Татарков (Бопесу, 83), Богунов, Шина – Ныч (Ренан, 52, (Яковелли, 70)

Предупреждения: Скляр – Шина, Алваро, Велвес

Фото – официальный сайт ФК "Ворскла"

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Как мы писали ранее, сельский "Колос" стал творцом уникального факта в игре с "Десной". Команда Руслана Костышина первой в истории чемпионата Украины произвела пять замен в течение одной игры.

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