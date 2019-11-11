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Появилось видео расистских оскорблений фанатов "Динамо" в адрес футболистов "Шахтера"

11 ноября, 10:18

Болельщики спровоцировали скандал на матче чемпионата Украины

"Шахтер" vs "Динамо"

"Шахтер" vs "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 10 ноября, в Харькове на стадионе "Металлист" состоялся поединок 14-го тура чемпионата Украины по футболу. "Шахтер" принимал "Динамо". Мы вели онлайн поединка "Шахтер" – "Динамо" с яркими моментами и видео голов.

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В этом поединке разгорелся расисткий скандал с участием болельщиков киевского "Динамо". Появилось видео, как сначала фанаты имитировали обезьяньи звуки.

Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика:

А после этого скандировали матерные высказывания:

Напомним, из-за этого проявления расизма, матч был приостановлен. Также Тайсон получил прямую красную карточку за демонстрацию среднего пальца ультрас "Динамо".

Между тем "Динамо" не спешит признавать вину своих фанов в расистском скандале и просит разобраться. Киевляне призывают следственные органы подключиться, собрать фото- и видеофакты, которые пролили бы свет на произошедшее.

Смотрите обзор матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Ранее мы писали, что "Динамо", отыгралось в матче Лиги Европы с "Копенгагеном". У киевлян выездным голом в ворота своей бывшей команды отличился Беньямин Вербич.

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расизм чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: ua.tribuna.com

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