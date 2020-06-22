Українська
$ 26,72
30

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Видеотрансляция матча "Динамо" – "Колос" в чемпионате Украины

22 июня, 18:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Прямая видетрансляция матча 27-го тура чемпионата Украины

Сегодня состоится заключительный матч 27-го тура чемпионата Украины: В Киеве в НСК "Олимпийский" столичное "Динамо" примет "Колос" из Ковалевки. Матч начнется в 19:30. "Динамо" – "Колос" смотреть онлайн можно с помощью нашей мультимедийной трансляции, также поединок покажут в прямом эфире на ТВ и в интернете, в том числе и на нашем сайте.

Реклама

"Динамо" – "Колос": где смотреть матч чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" в субботу досрочно стал чемпионом Украины, но для "Динамо" борьба в чемпионате не завершена – киевлянам еще нужно удержаться на втором месте в турнирной таблице, чтобы в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. А ситуация у них довольно шаткая: подопечные Алексея Михайличенко делят второе место с луганской "Зарей", но сыграли на один матч меньше.

У "Колоса" ситуация совсем другая. Команда Руслана Костышина, такое ощущение, играет во второй шестерке в свое удовольствие. Ковалевцы серьезно отстали от еврокубковой зоны, а в последний раз побеждали еще до разделения на шестерки. Тем не менее, это не значит, что скромный клуб не может создать проблемы своим соперникам.

Реклама

Читайте также: Сельскому клубу прочат разгром от "Динамо": прогноз на сегодняшний матч киевлян с "Колосом

В тренде
Лига чемпионов – Португалии, Лига Европы – Германии: стало известно, как "Шахтер" доиграет еврокубок

Правда, букмекеры не сомневаются, что сегодня победит "Динамо": коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.20, на ничью – 6.50, на победу "Колоса" – 15.5.

Смотрите, как "Колос" и "Динамо" играли в первом круге:

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ЗаряЗаряЗар
27
16
4
7
44
23
21
52
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

онлайн трансляция чемпионат Украины Динамо Киев Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Новый клуб УПЛ в Одессе: президент
Новый клуб УПЛ в Одессе: президент "Олимпика" хочет купить стадион "Черноморец" и перевезти командуЧУ по футболу
"Колос" – "Шахтер": онлайн матча украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Александрия": где смотреть матч чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Нечего окна бить: во Львовской области футбольного хулигана оштрафовали на приличную сумму
Нечего окна бить: во Львовской области футбольного хулигана оштрафовали на приличную суммуЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять