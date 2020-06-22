Видеотрансляция матча "Динамо" – "Колос" в чемпионате Украины

Сегодня состоится заключительный матч 27-го тура чемпионата Украины: В Киеве в НСК "Олимпийский" столичное "Динамо" примет "Колос" из Ковалевки. Матч начнется в 19:30. "Динамо" – "Колос" смотреть онлайн можно с помощью нашей мультимедийной трансляции, также поединок покажут в прямом эфире на ТВ и в интернете, в том числе и на нашем сайте.

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"Динамо" – "Колос": где смотреть матч чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" в субботу досрочно стал чемпионом Украины, но для "Динамо" борьба в чемпионате не завершена – киевлянам еще нужно удержаться на втором месте в турнирной таблице, чтобы в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. А ситуация у них довольно шаткая: подопечные Алексея Михайличенко делят второе место с луганской "Зарей", но сыграли на один матч меньше.

У "Колоса" ситуация совсем другая. Команда Руслана Костышина, такое ощущение, играет во второй шестерке в свое удовольствие. Ковалевцы серьезно отстали от еврокубковой зоны, а в последний раз побеждали еще до разделения на шестерки. Тем не менее, это не значит, что скромный клуб не может создать проблемы своим соперникам.

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Правда, букмекеры не сомневаются, что сегодня победит "Динамо": коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.20, на ничью – 6.50, на победу "Колоса" – 15.5.

Смотрите, как "Колос" и "Динамо" играли в первом круге:

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