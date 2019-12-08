Видеотрансляция матча "Динамо" – "Заря" в чемпионате Украины

В центральном матче 17-го тура чемпионата Украины в НСК "Олимпийский" состоится суперматч между киевским "Динамо" и луганской "Зарей". Встреча начнется в 17:00. "Динамо" – "Заря" смотреть онлайн можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции, также уже доступна прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Заря".

Где смотреть матч "Динамо" – "Заря"

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Динамо после 16 туров имеет в своем активе 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Киевляне в последних пяти турах дважды теряли очки – сначала была неожиданная ничья с "Карпатами" (1:1) в Киеве, а затем подопечные Алексея Михайличенко на выезде уступили Шахтеру (0:1). Правда, в последующих матчах динамовцы обыграли поочередно других представителей Донбасса "Мариуполь" (3:0) и "Олимпик" (3:1).

"Заря" до начала тура занимала третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от киевлян на два балла, но обыгравшая на выезде "Карпаты" "Десна" (2:6) уже потеснила и киевлян, и луганчан. Команда Виктора Скрипника в последних пяти турах лишь раз потеряла очки, уступив одному из конкурентов на медали Александрии (0:1).

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.50, на ничью – 4.00, на победу "Зари" – 5.50.

Ранее в луганской "Заре" заговорили о спецраздевалках для геев: новые откровения скандального Рафаилова. В руководстве луганского клуба, за которым закрепилось прозвище "Мужики", развили пикантную тему.

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