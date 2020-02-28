Видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Динамо" в чемпионате Украины

"Днепр-1" и киевское "Динамо" откроют программу 20-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет в Днепре на стадионе "Днепр Арена". Встреча начнется в 19:00. "Днепр-1" – "Динамо" онлайн уже доступен на нашем сайте. Также матч можно будет смотреть в прямой трансляции в плеере ниже.

Где смотреть матч "Днепр-1" – "Динамо"

На поле сойдутся вторая и восьмая команды премьер-лиги. Киевляне ведут борьбу за серебряные медали с "Зарей", а днепряне пытаются зацепиться за первую шестерку, где их конкурентами являются "Колос" и "Мариуполь".

Видеотрансляция матча Днепр-1 – "Динамо":

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В первом круге "Динамо" в Киеве обыграло "Днепр-1" благодаря голам Вербича и Цыганкова. К слову, Виктор вернулся в общую группу киевлян и готов сыграть в сегодняшней встрече. А "Днепр-1" сможет рассчитывать на нападающего Владислава Супрягу, который играет в клубе на правах аренды из "Динамо". В то же время другому динамовцу Сергею Булеце выйти на поле не разрешили.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.27, на ничью – 5.40, на победу "Днепр-1" – 11.00.

Смотрите, как "Динамо" и "Днепр-1" играли в первом круге:

Смотрите, как "Динамо" U-19 проиграло серию пенальти в Юношеской лиге УЕФА:

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