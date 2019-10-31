Виктор Грачев: "После 10 ноября отрыв "Шахтера" от "Динамо" будет еще больше"

"Динамо" vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Знаменитый нападающий "Шахтера" Виктор Грачев поделился своими мыслями о матче "горняков" с "Динамо" в Кубке Украины на НСК "Олимпийский" и рассказал об ожиданиях от предстоящей дуэли команд в Харькове 10 ноября – уже в рамках чемпионата Украины. Напомним, накануне в кроваво-красном дерби в 1/8 финала Кубка "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 2:1 благодаря голу Попова в дополнительное время.

- В чем была причина такой уверенной игры "Динамо"? – вопрос Виктору Грачеву

- Я бы так не сказал, что у "Динамо" была уверенная игра. Был абсолютно равный матч. Тем более "Динамо" играло в Киеве при своих болельщиках. Они старались, пытались добиться победы. В чемпионате у них очень большие проблемы, разрыв в 10 очков. Поэтому для них эта игра имела огромное значение. Но нельзя сказать, что одна команда переиграла другую. Есть такой фактор, как везение, и вот оно было на стороне киевского "Динамо". В этом нет ничего сверхъестественного.

"Шахтеру" не хватило свежести. Немного неудачно провели поединок и лидеры команды. Тайсона, как следует, не поддержали Марлос с Мораесом. По разным причинам бывает, что игроки выпадают, возможно, сказалась усталость из-за плотного графика, возможно, просто не вошли в игру. Что касается удаления Степаненко, то считаю, что второй карточки не было, это мое мнение. Арбитр искал повод, чтобы уровнять составы. Было понятно, что в овертайме будет удаление у "Шахтера". Результат был во в многом обусловлен слабой игрой лидеров. Когда Марлос и Мораес в порядке, плюс Степаненко и Тайсон, Коваленко, который, к слову, вчера сыграл хорошо, тогда "Динамо" очень сложно. А когда у "горняков" выпадает несколько игроков, у киевлян появляются шансы. Как ни странно, вчера все 11 футболистов "Динамо" провели свой лучший матч в сезоне, но в Харькове 10 ноября будет совсем другая игра.

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- Михайличенко переиграл Каштру тактически?

- Та тактика, которую выбрал Михайлеченко, сработала: контратаки, жесткая борьба, мелкий фол, штрафные, свободные. Какую тактику стоит выбрать Каштру? Не всегда нужно бежать вперед. Можно выждать, сыграть на контратаках. Потому что "Динамо" нужно только победа, любой другой результат их не устроит.

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- Какие выводы нужно сделать Каштру, чтобы обыграть Динамо через 10 дней в Харькове?

- Надо восстановить футболистов, привести всех к общему знаменателю. Чтобы все игроки на поле были в одинаковом тонусе, это все делается через тренировочный процесс. У "Шахтера" следующая игра с "Карпатами", вот через нее и нужно готовиться. Потому что у игроков слишком плотный график: чемпионат, Лига чемпионов, матчи сборной. Наверно, есть усталость. Может, кто-то сейчас не в оптимальной форме. Нужно в этом хорошо разобраться. А так, я особых проблем в игре не вижу. То, что победило "Динамо", играя от обороны даже не 90, а 120 минут, используя только контратаки, не дает им повода с оптимизмом смотреть на предстоящий очный поединок команд в чемпионате. Если им придется действовать первым номером, у них будут большие проблемы.

- Победа в Кубке добавит психологической уверенности "Динамо" в матче против "Шахтера" в чемпионате? Смогут ли киевляне вернутся в борьбу за золотые медали?

- Я думаю, что отрыв еще больше будет после 10-го числа. Что касается психологии, то тут все будет зависеть не только от "Динамо", но и от того, как "Шахтер" подготовится к поединку, какую тактику выберет Каштру, как настроятся футболисты и как они подготовятся к этому матчу.

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- Можно ли назвать матч 10 ноября преждевременным финалом? Ведь уже в ноябре мы можем знать чемпиона и обладателя Кубка. Потому что победа "Шахтера" практически не оставит шансов "Динамо", 13 очков еще никто не отыгрывал…

- Кубок еще нужно выиграть. Вчера была чисто кубковая игра. Такие матчи не идут в сравнение с играми в чемпионате. Один матч можно выиграть. Другое дело, когда у тебя их 30 в чемпионате. Это совсем другие расклады. "Александрия" может обыграть "Динамо" в Кубке. У "Шахтера" стояла задача выиграть все на внутренней арене. Не получилось. Но главное выиграть чемпионат, чтобы в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов напрямую, а не проходить квалификацию. Это главная задача. И я думаю, 10-го числа она может решится в ту сторону или в эту. Ничья вполне устроит "Шахтер". Потому что, заканчивая первую половину сезона с разницей в 10 очков, сопернику сложно отыграть такое отставание. А если 13, то это просто будет невозможно сделать, – заключил Виктор Грачев.

Ранее голкипер "Динамо прокомментировал гол Степаненко в Кубке. "Буду качать кисти", – заявил вратарь киевлян Георгий Бущан, не сумевший потянуть удар опорника "горняков" на последних секундах основного времени.

Турнирная таблица чемпионата Украины

Как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

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