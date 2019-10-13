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Вместо сборной Украины Беседин забивает за "Динамо" – досталось команде Второй лиги

13 октября, 19:06

Паузу в Премьер-лиге киевляне заполнили спаррингом с "Чайкой", которой отгрузили три безответных мяча

Артем Беседин

Артем Беседин / Фото: Facebook

Воспользовавшись паузой в Премьер-лиге Украины, вызванной матчами сборных, киевское "Динамо" на своей базе провело товарищеский матч с одним из аутсайдеров Второй лиги – "Чайкой". Команда Алексея Михайличенко победила со счетом 3:0 благодаря голам Де Пены, Андриевского и в недавнем прошлом основного форварда сборной Украины Беседина, который сейчас в состав "сине-желтых" не проходит. Напомним, "Колос" требует отменить скандальное удаление в матче с "Динамо".

Полное видео матча "Динамо" – "Чайка" (3:0)

"Динамо" – "Чайка" – 3:0
Голы: де Пена (14), Беседин (43), Андриевский (63)
"ДИНАМО": Бущан – Янаков (Исаенко, 61), Сирота, Кадири, Пиварич – Де Пена, Андриевский, Шепелев, Сидклей – Беседин, Соль

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Как мы писали ранее, Беседина признали лучшим игроком 10-го тура УПЛ. Лучшим тренером стал не Михайличенко. Форвард киевлян, забивший два мяча "Колосу", собрал голоса всех экспертов, Тогда как героем среди тренеров стал Шаран.

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Обзор скандального матча "Колос" – "Динамо" (0:4)

Также сообщалось, что стала известна дата матча "Шахтер" – "Динамо" в чемпионате. Украинское классико состоится в Харькове 10 ноября в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
10
10
0
0
30
6
24
30
Забитые 30
Пропущеные 6
Разница 24
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
10
6
2
2
14
4
10
20
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ДинамоДинамоДин
10
6
2
2
22
7
15
20
Забитые 22
Пропущеные 7
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В П
4
АлександрияАлександрияАле
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н В В
5
ЗаряЗаряЗар
10
4
4
2
17
10
7
16
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
6
КолосКолосКол
10
4
2
4
9
15
-6
14
Забитые 9
Пропущеные 15
Разница -6
Результаты последних матчей: П В Н В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
10
3
2
5
10
13
-3
11
Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П В
8
МариупольМариупольМар
10
2
4
4
8
16
-8
10
Забитые 8
Пропущеные 16
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
9
КарпатыКарпатыКар
10
2
2
6
8
15
-7
8
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ВорсклаВорсклаВор
10
2
2
6
9
19
-10
8
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
10
2
1
7
7
16
-9
7
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
10
1
2
7
5
20
-15
5
Забитые 5
Пропущеные 20
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н П

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чемпионат Украины Динамо Киев Артем Беседин чайка

Источник: Сегодня|Спорт

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