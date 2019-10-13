Вместо сборной Украины Беседин забивает за "Динамо" – досталось команде Второй лиги

Паузу в Премьер-лиге киевляне заполнили спаррингом с "Чайкой", которой отгрузили три безответных мяча

Артем Беседин / Фото: Facebook

Воспользовавшись паузой в Премьер-лиге Украины, вызванной матчами сборных, киевское "Динамо" на своей базе провело товарищеский матч с одним из аутсайдеров Второй лиги – "Чайкой". Команда Алексея Михайличенко победила со счетом 3:0 благодаря голам Де Пены, Андриевского и в недавнем прошлом основного форварда сборной Украины Беседина, который сейчас в состав "сине-желтых" не проходит. Напомним, "Колос" требует отменить скандальное удаление в матче с "Динамо".

Полное видео матча "Динамо" – "Чайка" (3:0)

"Динамо" – "Чайка" – 3:0

Голы: де Пена (14), Беседин (43), Андриевский (63)

"ДИНАМО": Бущан – Янаков (Исаенко, 61), Сирота, Кадири, Пиварич – Де Пена, Андриевский, Шепелев, Сидклей – Беседин, Соль

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Как мы писали ранее, Беседина признали лучшим игроком 10-го тура УПЛ. Лучшим тренером стал не Михайличенко. Форвард киевлян, забивший два мяча "Колосу", собрал голоса всех экспертов, Тогда как героем среди тренеров стал Шаран.

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Обзор скандального матча "Колос" – "Динамо" (0:4)

Также сообщалось, что стала известна дата матча "Шахтер" – "Динамо" в чемпионате. Украинское классико состоится в Харькове 10 ноября в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

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