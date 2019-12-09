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Внедрение системы VAR в украинском футболе: "У нас только один фургон"

9 декабря, 12:03

В 2020 году в чемпионате страны система видеоповторов будет работать лишь на двух матчах тура

Лучано Лучи - глава комитета арбитров Украины

Лучано Лучи - глава комитета арбитров Украины

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Как известно, в 2020 году в украинской Премьер-лиге начнут внедрять систему VAR (video assistant referee). Ее задачей будет помощь судьям в принятии решений в спорных ситуациях. Однако в Украине есть свои особенности ее применения. К слову, как мы писали, в чемпионате Англии VAR не помогла судьям увидеть игру рукой.

Глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи поведал о внедрения VAR в Украине:

"У нас есть только один фургон VAR. С февраля следующего года УПЛ, УАФ и комитет арбитров начнут вместе выбирать два матча в туре для работы этого фургона по двум критериям. Во-первых, эти матчи должны проходить в разные дни, расстояние между городами должно быть не большее 500 км. Во-вторых, это будет зависеть от транслятора. Сейчас только "Футболы" и "2+2" подходят для трансляции матчей с использованием VAR. У "УНИАН" такого технического обеспечения нет".

Пока что систему VAR в Украине проверили в матче молодежных команд "Динамо" и "Карпат", назначив 11-метровый.

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футбол чемпионат Украины премьер-лига VAR УПЛ

Источник: ua.tribuna.com

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