Во "Львове" на коронавирус протестировали 55 членов команды

Клуб Премьер-лиги "Львов", в котором произошла вспышка коронавируса, сможет сыграть в следующем туре чемпионата. На официальном сайте сообщается, что после двух недель все игроки первой и молодежной команды прошли тесты на COVID-19, которые были негативными.
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На наличие заболевания в львовском клубе проверили 55 членов коллектива. Но все пробы "сине-золотых львов" показали отрицательный результат. Ранее матч 1 тура "Львов" – "Минай" был перенесен из-за коронавируса. Положительные тесты сдали пять футболистов – Сантон Помацина, Филипе Пахтманн, Андрей Якимив, Назарий Ныч и Максим Брама. Кроме того, COVID-19 диагностирован у тренера вратарей команды Вадима Деонаса.
Однако по прошествии двух недель в клубе заявляют, что уже готовы играть и команда выйдет на поле 12-го сентября в поединке УПЛ с "Колосом".
Зато теперь коронавирус в футбольном клубе "Рух". Во львовской команде, чей матч с "Шахтером" перенесен, заразились пять игроков и работник медперсонала.
Также мы писали, что коронавирусом заразились два футболиста "Динамо". COVID-19 был диагностирован у нападающего Назария Русина и его соседа по комнате полузащитника Роман Вантуха. Однако последние результаты тестов футболистов и персонала "Динамо" были уже отрицательными.
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