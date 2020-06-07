Українська
$ 26,7
30

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу
  4. Волевая победа с подозрением: в последнем матче 25-го тура УПЛ "Львов" уступил "Днепру-1"

Волевая победа с подозрением: в последнем матче 25-го тура УПЛ "Львов" уступил "Днепру-1"

7 июня, 21:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В зрелищном матче оказалось немало голевых и спорных моментов с назначением пенальти

В воскресенье вечером завершился 25-й тур чемпионата Украины по футболу. Состоялось в нем пять, а не шесть матчей из-за того, что в "Карпатах" выявили вспышку коронавируса. Последняя встреча дня состоялась в Днепре, куда приехал ФК "Львов".

Номинальными хозяевами были гости из Галичины, ведь матч чемпионата Украины перенесен из Львова в Днепр из-за коронавируса. Встреча проходила интересно, с обилием голевых моментов, так что вратари не скучали. Счет открыли львовяне: на исходе получаса игры отличился бразилец Шина, завершив сольный проход. Но за пару минут до перерыва Андрей Цуриков пушечным ударом под перекладину восстановил равновесие – 1:1. Смотрите самые интересные моменты первого тайма.

Реклама

Узнайте все результаты 25-го тура чемпионата Украины, а также смотрите турнирную таблицу.

Наставник "Львова" Егише Меликян и в первом, и во втором таймах хотел увидеть назначение пенальти. Сначала за попадание мяча в руку, а затем за "фол" против Ярослава Богунова. Однако рефери Ярослав Козык первый эпизод пропустив, а во втором показал полузащитнику желтую карточку за симуляцию. После матча арбитр выслушал неприятные слова от тренера "львов".

А победу команде Дмитрия Михайленко красивым обводящим ударом на 87-й минуте принес нападающий Алексей Хобленко, который вышел на замену, – 2:1.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Украины премьер-лига Днепр-1 ФК Львов

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в УПЛ: в
Коронавирус в УПЛ: в "Карпатах" протестировали уже 68 человек. Как команда будет выходить из карантинаЧУ по футболу
"ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие": сколько в чемпионате Украины платят за проверку на коронавирусЧУ по футболу
Долгожданное
Долгожданное "Класико"! Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо"ЧУ по футболу
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
Чемпионат Украины возобновился: расписание, результаты, трансляции 24 тура
Чемпионат Украины возобновился: расписание, результаты, трансляции 24 тураЧУ по футболу
Нападающий сборной Украины, дисквалифицированный за допинг, ушел в ветеранскую команду
Нападающий сборной Украины, дисквалифицированный за допинг, ушел в ветеранскую командуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять