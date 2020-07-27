Вопрос с Луческу еще не решен: "Не могу ничего подтвердить и говорить с журналистами"

Мирча Луческу не подтвердил слова Игоря Суркиса о том, что румын остается главным тренером киевского "Динамо". Специалист отметил, что не может пока говорить с журналистами о своем будущем. Ожидается, что завтра он должен прилететь в Украину и приступить к своим обязанностям.

"Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего", – заявил Луческу в интервью Sport24.

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Напомним, сегодня в румынских СМИ появилось заявление Луческу, в котором он рассказывает, что отказался от работы в "Динамо" из-за давления со стороны фанатов столичного клуба. "Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка так нужна команде", – признавался 75-летний румынский специалист.

Также в Сети появилось заявление агента Луческу Аркадия Запорожану, в котором он отметил: своим письмом Луческу хотел показать, что не держится за кресло тренера в "Динамо" и готов уйти в любой момент, если его приход может помешать клубу.

Напомним, Луческу возглавил "Динамо" 23 июля, а до этого с 2004 по 2016 год тренировал донецкий "Шахтер". Во главе "горняков" Луческу выиграл восемь золотых медалей чемпионата Украины, стал обладателем шести Кубков и семи Суперкубков Украины, а в 2009 году привез в нашу страну Кубок УЕФА.

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