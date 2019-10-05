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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Ворскла" спасла ничью в матче с "Мариуполем" на 93-й минуте матча

5 октября, 16:08

Обе команды уже забили, что такое победа в чемпионате Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Полтавская "Ворскла" ушла от поражения в стартовом матче 10-го тура чемпионата Украины против "Мариуполя". Гости вышли вперед в начале второго тайма – первый гол на профессиональном уровне забил 22-летний защитник Сергей Чоботенко.

Однако уже в компенсированное время Денис Васин сравнял счет и принес своей команде одно очко. "Ворскла" прервала серию из четырех поражений подряд с общим счетом 1:12. А вот "Мариуполь" продлил свою серию без побед уже дол пяти матчей.

"Ворскла" – "Мариуполь" – 1:1
Голы: Васин (90+3) – Чоботенко (57)

"Ворскла": Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Чеснаков, Артур (Васин, 73), Габелок, Петрович (Стрижак, 46), Пердута, Луизао, Сапай (Якубу, 68), Коломоец.

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"Мариуполь": Гальчук, Яворский (Дава, 81), Чоботенко, Кирюханцев, Корниенко, Танковский, Федорчук (Чех, 69), Чурко (Топалов, 78), Мишнев, Вакула, Быков.

Предупреждения: Вакула (10), Петрович (24), Яворский (30), Сапай (37), Танковский (45), Федорчук (53), Быков (55), Пердута (64).

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Посреди недели состоялись матчи еврокубков. Украинские команды провели международную неделю без поражений – "Шахтер" обыграл "Аталанту" в Лиге чемпионов, "Александрия" поделила очки с "Гентом", а "Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы.

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чемпионат Украины ФК Мариуполь Ворскла Полтава

Источник: Сегодня|Спорт

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