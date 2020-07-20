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Вот это да! "Динамо" быстро уволило Михайличенко после поражения "Колосу"

20 июля, 14:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Готовить киевскую команду к новому сезону будет новый тренерский штаб

Несмотря на то что президент "Динамо" рассказал, что у него есть 10 дней для принятия решения по Михайличенко, Игорь Суркис не стал медлить. Уже в понедельник днем киевский клуб объявил о расставании с 57-летним Алексеем Александровичем и его тренерским штабом.

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В заявлении на официальном сайте "Динамо" говорится:

"Футбольный клуб "Динамо" (Киев) выражает искреннюю благодарность главному тренеру Алексею Михайличенко и его ассистентам Вадиму Евтушенко, Сергею Федорову и Михаилу Михайлову. Получив команду по ходу сезона, этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

В то же время руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра "Динамо" должна выйти на качественно иной уровень. С этой целью подготовку к следующему сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже".

Читайте также: тренера "Колоса", обыгравшего "Динамо", назвали лучшим в 32-м туре УПЛ.

Смотрите, как "Динамо" проиграло вчера "Колосу" в последнем матче чемпионата Украины

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