Вот кого не хватает "Динамо": Русин и Леднев разгромили "Ворсклу", выведя "Зарю" на третье место

На счету Назария Русина и Богдана Леднева - теперь уже 11 голов в текущем чемпионате Украины

Богдан Леднев / Фото: Getty Images

В матче 12-го тура чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле разгромила "Ворсклу" со счетом 4:0 и вышла на третье место в таблице Премьер-лиге. Очередными мячами за луганчан отличились форвард Русин и полузащитник Леднев, которые принадлежат "Динамо", а за "Зарю" выступают на правах аренды. На их суммарном счету в нынешнем чемпионате – теперь уже 11 голов! Напомним, тренер "Зари" стал лучшим в предыдущем туре.

Смотрите гол Русина в ворота "Ворсклы"

Смотрите гол Леднева в ворота "Ворсклы"

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Учитывая проблемы с креативностью в игре "Динамо", Леднев и Русин сейчас киевлянам явно не помешали бы, не правда ли? Посмотрите только, как "Динамо" мучилось в игре Лиги Европы с "Копенгагеном":

Заря – Ворскла – 4:0

Голы: Русин, 16, Юрченко, 45+2 (с пенальти), Кабаев, 61, Леднев, 77

Заря: Шевченко – Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко (Белый, 60) – Иванисеня (Хомченовский, 72) – Леднев, Юрченко, Кочергин (Лунев, 46) – Кабаев, Русин

Ворскла: Резник – Пердута, Чеснаков, Баенко, Мельничук – Челядин – Стрижак (Кравченко, 81), Васин, Луизао (Мартыненко, 60), Ребенок – Коломоец (Козыренко, 66)

Предупреждения: Леднев – Баенко, Мельничук, Васин

Удаление: Баенко, 56 (повторное предупреждение)

Смотрите, как "Заря" обыгрывала "Ворсклу" в первом туре УПЛ

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