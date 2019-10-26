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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Вот кого не хватает "Динамо": Русин и Леднев разгромили "Ворсклу", выведя "Зарю" на третье место

26 октября, 19:21

На счету Назария Русина и Богдана Леднева - теперь уже 11 голов в текущем чемпионате Украины

Богдан Леднев

Богдан Леднев / Фото: Getty Images

В матче 12-го тура чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле разгромила "Ворсклу" со счетом 4:0 и вышла на третье место в таблице Премьер-лиге. Очередными мячами за луганчан отличились форвард Русин и полузащитник Леднев, которые принадлежат "Динамо", а за "Зарю" выступают на правах аренды. На их суммарном счету в нынешнем чемпионате – теперь уже 11 голов! Напомним, тренер "Зари" стал лучшим в предыдущем туре.

Смотрите гол Русина в ворота "Ворсклы"

Смотрите гол Леднева в ворота "Ворсклы"

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Учитывая проблемы с креативностью в игре "Динамо", Леднев и Русин сейчас киевлянам явно не помешали бы, не правда ли? Посмотрите только, как "Динамо" мучилось в игре Лиги Европы с "Копенгагеном":

В тренде
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
"Динамо" vs "Копенгаген"

Заря – Ворскла – 4:0
Голы: Русин, 16, Юрченко, 45+2 (с пенальти), Кабаев, 61, Леднев, 77
Заря: Шевченко – Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко (Белый, 60) – Иванисеня (Хомченовский, 72) – Леднев, Юрченко, Кочергин (Лунев, 46) – Кабаев, Русин
Ворскла: Резник – Пердута, Чеснаков, Баенко, Мельничук – Челядин – Стрижак (Кравченко, 81), Васин, Луизао (Мартыненко, 60), Ребенок – Коломоец (Козыренко, 66)
Предупреждения: Леднев – Баенко, Мельничук, Васин
Удаление: Баенко, 56 (повторное предупреждение)

Первый этап
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И
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Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
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Шахтер Шахтер Шах
11
11
0
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6
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Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
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ДинамоДинамоДин
11
7
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2
23
7
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23
Забитые 23
Пропущеные 7
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ЗаряЗаряЗар
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4
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Забитые 23
Пропущеные 11
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Результаты последних матчей: В В Н В Н
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Забитые 15
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АлександрияАлександрияАле
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14
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Забитые 14
Пропущеные 13
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Забитые 11
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КолосКолосКол
12
4
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6
9
23
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Днепр-1Днепр-1Дне
12
3
2
7
12
17
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11
Забитые 12
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12
3
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ВорсклаВорсклаВор
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2
8
9
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Забитые 9
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2
2
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7
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Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н Н П П П

Смотрите, как "Заря" обыгрывала "Ворсклу" в первом туре УПЛ

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Источник: Сегодня|Спорт

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