Вот так собрались играть! У лидера Первой лиги обнаружили несколько человек с коронавирусом

Неприятные известия пришли в пятницу вечером из стана львовского "Руха". После тестирования на коронавирус оказалось, что у лидера Первой лиги есть зараженные. К слову, неделю назад сезон Первой лиги Украины решили возобновить. Ближайшие матчи были запланированы на 24 июня.

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Напомним, ранее много зараженных коронавирусом выявили в "Карпатах" – другой команде Львова. Сначала было неизвестно, у скольких человек в "Рухе" обнаружили COVID-19. Позже пришла информация, которую озвучил президент ПФЛ Сергей Макаров, что инфекция выявлена у троих футболистов и доктора. В связи с этим в клубе в субботу собираются провести еще одно тестирование.

Ранее бывший тренер "Динамо" стал вице-президентом УАФ.

Примечательно, что сегодня вечером президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что получил "добро" от министра здравоохранения Максима Степанова на продолжение сезона в Первой лиге при соблюдении медицинского протокола. С чем он всех и поздравил. Похоже, в этот момент Павелко еще не знал о новостям из "Руха".

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