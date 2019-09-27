"Возможно, наши будничные проблемы – ничто по сравнению с тем, что переживают эти дети": "Шахтер" посетил дом ребенка

Шахтер посетил дом ребенка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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27 сентября председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, его ассистент Дарио Срна, футболисты Сергей Кривцов и Марлос с совместным визитом посетили Областной специализированный дом ребенка "Зеленый гай".

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Гости ознакомились с условиями проживания детей, побывали в кабинетах медицинской реабилитации и музыкальном зале, где малыши выступили с танцевальным номером.

Юлия Светличная подарила дому ребенка медицинское оборудование и детские игры. Луиш Каштру, Дарио Срна, Сергей Кривцов и Марлос привезли подарки от клуба – мягкие игрушки, футболки и альбомы.

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"Всегда очень рады таким встречам. Привнести что-то в жизнь детей – огромная привилегия для нас. Мы можем дарить им моменты радости и всегда будем это делать. Конечно, эмоции переполняют. Хотелось бы смотреть на мир через другую призму и, возможно, не испытывать таких ощущений. Несмотря на то что мы дарим любовь детям, изменить что-то в корне, заменить им маму и папу не сможем. Они всегда ощущают нехватку родителей. Всегда в течение жизни будут спрашивать себя: почему так произошло со мной?У нас очень важная миссия – помочь им избежать грусти, которая живет в их сердцах", – отметил наставник.

"Люди работают здесь с очень большой ответственностью. Слава Богу, есть такие дома, где помогают детям. Иначе что бы с ними было?.. Мы благодарим всех сотрудников дома ребенка за это. Надеюсь, у вас будут все силы продолжать помогать. И хочу пожелать, чтобы эти дети в будущем видели лучший мир, чем мы видим его сегодня. Надеемся, они будут счастливы в своей жизни. А все мы должны извлечь урок из происходящего сейчас и немного изменить будущее. Возможно, наши будничные проблемы – ничто по сравнению с тем, что переживают эти дети. Огромное спасибо за прием. И счастья вам!", – добавил Каштру.

Как мы писали ранее, между "Динамо" и "Шахтером" сохраняется пропасть в турнирной таблице УПЛ. Несмотря на победу в отложенной игре с мариупольцами, киевляне отстают от "горняков" на 10 очков.

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