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"Возможность вписать свое имя в историю": Мораес – о продлении контракта с "Шахтером"

15 декабря, 15:21

Нападающий будет защищать цвета "горняков" до конца 2021 года

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес продлил контракт с клубом еще на два года. Предыдущее соглашение было рассчитано до следующего лета. Теперь же цвета "горняков" Мораес будет защищать до конца 2021 года. Эмоциями после продления контракта Жуниор поделился с официальным сайтом "оранжево-черных".

"Шахтер" – клуб с чемпионской сущностью, поэтому я испытываю особенные эмоции. Продление контракта еще на два года, возможность выиграть титулы и вписать свое имя в историю мотивируют меня. Я очень благодарен всем людям, которые являются частью большой семьи клуба – от президента до каждого сотрудника", – сказал Мораес.

Мораес стал футболистом "Шахтера" в июле 2018-го и внес большой вклад в завоевание чемпионства, забив 19 мячей в Премьер-лиге и выиграв бомбардирскую гонку. Всего в сезоне-2018/19 он провел 39 матчей и оформил 26 голов. Продолжает исправно выполнять свою работу форвард и сейчас: у него 17 мячей в 24 поединках сезона. Всего за "Шахтер" 63 матча, 43 гола. Ранее мы писали, что Жуниор Мораес быстрее всех забил 90 голов в чемпионате Украины.

Смотрите, как Жуниор Мораес забивает за "Шахтер":

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Жуниор Мораес

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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