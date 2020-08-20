Українська
$ 27,32
32,6

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Возвращение героя Валенсии: Артем Кравец снова стал игроком "Динамо"

20 августа, 18:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский нападающий вернулся в родной клуб после турецкого периода

Нападающий Артем Кравец вернулся в киевское "Динамо", сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на два года с опцией продления. Предыдущим клубом Кравца был турецкий "Кайсериспор" где он выступал на протяжении двух сезонов.

Реклама

Кравец является воспитанником "Динамо" и дебютировал за первую команду 7 июня 2007 года в последнем туре в гостевом матче против киевского "Арсенала" (1:0), выйдя после перерыва на замену вместо венгра Балаж Фаркаша.

Всего в чемпионате Украины за "Динамо" Кравец провел 65 матчей (забил 26 мячей), в Кубке Украины 11 матчей (3 мяча), в Суперкубке Украины 1 матч и в еврокубках 28 матчей (4 мяча). Всего – 105 игр (33 мяча).

Артем Кравец

Артем Кравец / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Артем дважды становился чемпионом Украины (сезоны 2008/09 и 2014/2015), обладателем Кубка Украины (2014/2015) и обладателем Суперкубка Украины (2007).

В тренде
Впервые в истории! Названо место проведения матча за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо"

Это уже не первый звездный ветеран, которого в последние дни сватали в "Динамо". Ранее мы писали о трансферной бомбе: к Луческу может перебраться экс-нападающий "Шахтера" Селезнев. У него солидный возраст – 35 лет. Но киевлянам Евгений может достаться совершенно бесплатно.

Также появилась информация, что Луческу хочет вернуть Зозулю в "Динамо": на трансфер нападающего "Альбасете" намекнул кум Романа.

Смотрите, как Кравец забивал за сборную Украины

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Артем Кравец

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Почти как Луческу: в составе киевского
Почти как Луческу: в составе киевского "Динамо" обнаружился суперполиглотФутбол
Без Гармаша и больного COVID-19: Луческу обнародовал первую заявку
Без Гармаша и больного COVID-19: Луческу обнародовал первую заявку "Динамо" на сезонФутбол
Кравец возвращается:
Кравец возвращается: "Динамо" – на пороге сенсационного трансфера под ЛуческуФутбол
Футболист
Футболист "Динамо" назвал главное правило Мирчи ЛуческуФутбол
"Клуб скорее расстанется с Цыганковым и даже Миколенко": назван главный любимчик Луческу в "Динамо"ЧУ по футболу
Отправили в дубль:
Отправили в дубль: "Динамо" определилось с судьбой 6-кратного чемпиона страны после прихода ЛуческуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять