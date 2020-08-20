Возвращение героя Валенсии: Артем Кравец снова стал игроком "Динамо"

Нападающий Артем Кравец вернулся в киевское "Динамо", сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на два года с опцией продления. Предыдущим клубом Кравца был турецкий "Кайсериспор" где он выступал на протяжении двух сезонов.

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Кравец является воспитанником "Динамо" и дебютировал за первую команду 7 июня 2007 года в последнем туре в гостевом матче против киевского "Арсенала" (1:0), выйдя после перерыва на замену вместо венгра Балаж Фаркаша.

Всего в чемпионате Украины за "Динамо" Кравец провел 65 матчей (забил 26 мячей), в Кубке Украины 11 матчей (3 мяча), в Суперкубке Украины 1 матч и в еврокубках 28 матчей (4 мяча). Всего – 105 игр (33 мяча).

Артем Кравец / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Артем дважды становился чемпионом Украины (сезоны 2008/09 и 2014/2015), обладателем Кубка Украины (2014/2015) и обладателем Суперкубка Украины (2007).

Это уже не первый звездный ветеран, которого в последние дни сватали в "Динамо". Ранее мы писали о трансферной бомбе: к Луческу может перебраться экс-нападающий "Шахтера" Селезнев. У него солидный возраст – 35 лет. Но киевлянам Евгений может достаться совершенно бесплатно.

Также появилась информация, что Луческу хочет вернуть Зозулю в "Динамо": на трансфер нападающего "Альбасете" намекнул кум Романа.

Смотрите, как Кравец забивал за сборную Украины

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