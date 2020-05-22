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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Возвращение команд чемпионата Украины: "Ворскла" спаслась в товарищеском матче в Александрии

22 мая, 16:27

Андрей Фоменко

Соперники с разных полюсов турнирной таблицы разошлись голевой ничьей

В пятницу, 22 мая, команды украинской Премьер-лиги начали проводить контрольные поединки, чтобы набрать форму перед возобновлением турнира. Сегодня неожиданно "Динамо" не смогло забить лидеру Первой лиги.

Также ничьей завершился и второй товарищеский матч. В Александрии на стадионе "Ника" без зрителей подопечные Владимира Шарана разошлись миром с полтавской "Ворсклой" – 2:2. Видеотрансляция на арене сорвалась, так что голы появились только на страничках гостей в социальных сетях. На 18-й минуте усилия партнеров завершил Ребенок.

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Смотрите календарь товарищеских матчей в Украине после выхода из карантина.

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А во втором тайме, незадолго до завершения встречи, Опанасенко установил окончательный счет.

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В нашей Премьер-лиге "Александрия" выступает в первой шестерке на втором этапе и занимает пятое место с 40 очками после 23 матчей. У "Ворсклы" – почти вдвое меньше: 21 пункт, который позволяет находиться на 10-й позиции.

Смотрите, как "Александрия" сражалась с "Динамо" перед паузой в чемпионате

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