Вратарь "Динамо" рассказал, что футболисты думают о назначении Луческу

Денис Бойко уверен, что игроки готовы работать с румынским тренером с полной выкладкой

Новость о назначении Луческу главным тренером "Динамо"стала настоящей бомбой для украинского футбола в последние дни. Приход румынского специалист оказался для большинства неожиданностью.

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Также по-разному реагировали на появлении Мирчи в Киеве и футболисты. Например, Беньямин Вербич заявил о радостных ожиданиях от работы с Луческу. Несколько более сдержанно высказался вратарь Денис Бойко, которого цитирует официальный сайт "Динамо":

"Для меня, профессионального футболиста, эта новость не изменила планы или задачи. Я должен качественно выполнять свою работу, вне зависимости от того, кто возглавил команду. Все прекрасно знают, чего в карьере добился Мирча Луческу. Его достижения говорят сами за себя, а что у него получится в "Динамо" – покажет время. Команда поддержала назначение Луческу, окажет ему уважительный прием и будет работать с ним с полной выкладкой. Лично мне хотелось бы, чтобы Мирчу Луческу и "Динамо" поддержали болельщики. Сейчас нам важно, чтобы была возможность спокойно работать, готовиться к сезону и сосредоточиться на достижении результатов. Очень много эмоций вокруг команды в последнее время, необходимо успокоиться и планомерно идти вперед".

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