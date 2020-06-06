Вратарь киевского "Динамо" получил подарок от знаменитого коллеги из "Манчестер Сити"

Среди матчей и тренировок, которые возобновляются у футболистов по всему континенту, находится время и приятным сюрпризам вне поля. Так опытный голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко показал в соцсетях "свежий" подарок от именитого игрока "Манчестер Сити". Кстати, накануне Бойко подремал со своей собакой в тихий час.

В последнее время Денис активизировался в Instagram. Например, разместил фотографию с тренировки "Динамо".

INSTAGRAM

А в субботу вечером Бойко показал, как добавил в свою коллекцию свитер вратаря манчестерских "горожан" Эдерсона. Бойко продемонстрировал даже видео обновки от 26-летнего бразильца. На свитере Эдерсон сделал подпись специально для украинца. Как именно Денис достал "трофей", пока что неизвестно.

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Мы писали, что Эдерсон шокировал фотографией своей спины.

Бразилец считается одним из лучших голкиперов мира, в Англии выступает с 2017 года. Ранее, вратарь "Манчестер Сити" попал в книгу рекордов Гиннесса. Эдерсон установил новый мировой рекорд по дальности полета мяча. На тренировке бразильцу удалось ударом с лета отправить мяч на расстояние 75,35 метра от вратарской площади.

Смотрите, как "Манчестер Сити" с Эдерсоном в воротах обыгрывал в плей-офф Лиги чемпионов "Реал" в Мадриде

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