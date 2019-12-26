Вратарь киевского "Динамо" пристыдил легионеров, которые не придерживаются контракта

Георгий Бущан считает, что легионеры должны изучать язык страны, в которой они играют

Георгий Бущан / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Голкипер "Динамо" Георгий Бущан рассказал, как в киевском клубе проходит общение с легионерами. 25-летний уроженец Одессы считает, что главное в этом деле – желание футболистов изучать языки. Ранее мы писали, что Бущан приоткрыл завесу, как игроки "Динамо" сами себе давали установку на игру.

Вратарь поведал о том, кто как относится к изучение языков в "Динамо":

"Коммуникация в команде складывается хорошо, только было бы желание. Соль немного разговаривает и все понимает, Родригес и Де Пена также. Кадири меньше всех понимает. Кадар все прекрасно понимает, просто притворяется. Наши ребята, которые поехали в другие чемпионаты границу, говорят, что ты должен изучать язык страны, в которой находишься и подстроиться под реалии. Во Франции нужно учить французский, в Испании – испанский и так далее. Но знать английский должен каждый. У наших иностранцев в контракте прописано, что за определенный период они должны изучить или русский или украинский. Но большинство этого правила не придерживаются".

Сам же Бущан занимается самообразованием:

"Стараюсь учить английский самостоятельно. У меня был репетитор по английскому. Плюс, хотел пойти на курсы, но не смогли мне подобрать график, поскольку нахожусь в постоянных разъездах. Во второй половине отпуска, думаю, найдется время и для английского".

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