Вратарь "Зари" пообещал, что в следующем году команда выйдет в Лигу чемпионов

Никита Шевченко. Фото: ФК "Эспаньол"

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Вратарь луганской "Зари" Никита Шевченко высказал мнение, что у его команды начался новый виток развития. А также сделал громкое заявление. К слову, мы писали, что защитник киевского "Динамо" собирается уехать в чемпионат США.

26-летний уроженец Горловки рассказал о первой половине сезона:

"Это полугодие нам, однозначно, можно занести в актив. В команде произошли изменения, пришел новый тренер, начался новый футбол. Виктор Скрипник привнес новые идеи и видения в нашу игру – команда прогрессирует. Мы сильны духом и коллективом, что немаловажно. И мы показали довольно хороший уровень игры и результата".

Также Шевченко поделился впечатлениями от чемпионата и ожиданиями от будущего:

"Чемпионат сейчас уравнялся, за исключением "Шахтера". Шансы были – и мы ими воспользовались. Но еще ничего не закончилось и работы предстоит проделать еще очень много. Перед началом сезона тренер сказал, что ничего невозможного не бывает. Привел примеры из своей карьеры. Мы должны жить мечтой и серьезными целями и идти вперед, делая все для их исполнения. Неприятно было вылететь из Лиги Европы летом, но "Эспаньол" – хороший соперник, представитель топ-чемпионата. Но сложилось, как сложилось. В следующем году выйдем в Лигу чемпионов".

Перед зимней паузой "Заря" занимает третье место в чемпионате Украины и отстает от "Динамо" на два очка.

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