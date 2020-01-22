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"Вроде все видишь, но быстро ногами сделать не можешь": Сидорчук оценил состояние команды на сборах в Турции

22 января, 16:55

Игрок киевлян поделился эмоциями от тренировок

Сергей Сидорчук

Сергей Сидорчук / Фото: Facebook

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Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о работе на тренировочном сборе. Ранее мы рассказывали, что вслед за Цыганковым выбыл еще один лидер атаки.

"Мы уже набегались, надышались. Но недостает еще взрывной скорости. Я думаю, что все это будет отрабатываться сейчас, к концу первого сбора и на втором. Скорость, частота. Вроде ты все видишь, но быстро ногами сделать не можешь. А что касается физической готовности, то действительно чувствую себя хорошо и даже словил себя на мысли, что, когда играешь, тайм быстро заканчивается. Адаптация к тяжелым нагрузкам проходит легче", – отметил игрок.

"В первые 7 дней было очень тяжело из-за обилия беговой работы. Даже не вспомню, когда такое было в последний раз. Но мы прошли его хорошо, все выдержали и это поможет нам в будущем", – сказал Сидорчук.

Сейчас "Динамо" находится в Турции, где проводит первый зимний сбор. Накануне "Динамо" одержало первую победу в 2020 году, обыграв азербайджанский "Нефтчи". Свой первый гол после возвращения в команду забил Назарий Русин.

Смотрите, как "Динамо" играло в осенней части сезона с "Шахтером"

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чемпионат Украины Динамо Киев Сергей Сидорчук

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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