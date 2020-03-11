Все матчи чемпионата Украины по футболу будут проходить без зрителей

Премьер-лига пока что не объявила своего решения официально

Сегодня в Украине ввели в действие карантин в связи с эпидемией коронавируса. В частности превентивные меры не исключают проведение спортивных соревнований, но ограничивают допуск на них зрителей. Как мы писали, ожидается, что матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет при пустых трибунах стадиона "Металлист" в Харькове.

Сначала неофициальная информация появилась в соцсетях. Затем новостями поделился официальный сайт донецкого "Олимпика":

"В связи со стремительным распространением во всем мире эпидемии коронавируса COVID-19, с 12.03.2020 по 03.04.2020 в Украине объявлен карантин. Превентивные меры, помимо прочего, подразумевают запрет на массовые мероприятия и большие скопления людей. Поэтому все матчи 23-го и 24-го туров украинского первенства пройдут без зрителей. Таким образом, матч 23-го тура "Олимпик" – "Ворскла" 15 марта будет закрыт для болельщиков и прессы".

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Также в воскресенье не соберется публика и на самой крупной арене страны – НСК "Олимпийский", где "Динамо" примет "Десну". В этот же день, 15 марта, "Заря" сразится с "Шахтером". Официальный сайт УПЛ информацию пока что не опубликовал.

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