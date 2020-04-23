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"Все может поменяться": игрок сборной Украины не исключает возможность возвращения в "Динамо"

23 апреля, 21:32

Максим Перепелица

Артем Кравец отметил, что летом может уехать в другую страну

Бывший нападающий "Динамо" Артем Кравец, который ныне является игроком турецкого "Кайсериспора" рассказал о своем возможном возвращении в Украину и "Динамо". Кстати, игрок "Динамо" скучает за футболом на карантине.

"Как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Уверенности нет, может быть, летом уеду в другую страну, а может, останусь в Турции. Здесь не смотрят на возраст, а исключительно на качество твоего футбола и твою подготовку. На данный момент планов покидать Турцию нет, но все может измениться в любой момент. Никто не знает, что произойдет в жизни завтра или даже через час.

Возвращаться в Украину в планах не было, но, опять-таки, все может поменяться. "Динамо" – это клуб топ-уровня, в котором сейчас идет перестройка, больше доверяют молодым. Думаю, это правильно. Возвращаться и занимать чье-то место – однозначно нет. Но если возникнет ситуация, что я буду нужен – всегда готов помочь родному клубу, в котором провел половину жизни.

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Смотрите, как "Динамо" обыграло в гостях "Александрию":

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чемпионат Украины Динамо Киев Артем Кравец

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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