"Все мы должны быть человечными": Пятов озвучил позицию клуба касательно помощи украинцам в Китае

Капитан "Шахтера" Андрей Пятов озвучил позицию клуба касательно помощи украинцам в Китае. Ранее мы рассказывали, что "ПСЖ" в знак поддержки Китая сыграл в специальных футболках.

"Мы обсуждали данный вопрос с генеральным директором и президентом: "Шахтер" готов и уже плотно над этим работает. Много разных бюрократических процедур, нужно собрать много бумаг. И, насколько мне известно, этим вопросом занимается лично сам Президент Владимир Зеленский. Все мы должны быть человечными. Это наши граждане, которые не смогли покинуть зону карантина. "Шахтер" выступил с позицией, у нас появилась такая возможность, и мы с удовольствием поможем. Мы – одна, единая страна, должны друг другу помогать. Это наши дети, наши матери, наши отцы, наши друзья. Мы должны быть примером. "Шахтер" всегда показывал, что в любой беде готов помогать и детям, и взрослым", – отметил Пятов.