Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Все мы должны быть человечными": Пятов озвучил позицию клуба касательно помощи украинцам в Китае

23 февраля, 23:47

Голкипер "Шахтера" рассказал, что клуб плотно работает над помощью

Капитан "Шахтера" Андрей Пятов озвучил позицию клуба касательно помощи украинцам в Китае. Ранее мы рассказывали, что "ПСЖ" в знак поддержки Китая сыграл в специальных футболках.

"Мы обсуждали данный вопрос с генеральным директором и президентом: "Шахтер" готов и уже плотно над этим работает. Много разных бюрократических процедур, нужно собрать много бумаг. И, насколько мне известно, этим вопросом занимается лично сам Президент Владимир Зеленский. Все мы должны быть человечными. Это наши граждане, которые не смогли покинуть зону карантина. "Шахтер" выступил с позицией, у нас появилась такая возможность, и мы с удовольствием поможем. Мы – одна, единая страна, должны друг другу помогать. Это наши дети, наши матери, наши отцы, наши друзья. Мы должны быть примером. "Шахтер" всегда показывал, что в любой беде готов помогать и детям, и взрослым", – отметил Пятов.

Кстати, сенсация в чемпионате Украины – "Львов" в Киеве обыграл экс-тренера "Динамо". "Олимпик" неожиданно уступил 0:1 львовянам, которым этот результат почти гарантирует сохранение прописки в УПЛ.

Также смотрите шедевр от Марлоса и первая в истории VAR-отмена гола – как "Шахтер" дожал в Харькове "Десну".

В тренде
Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса Бурсака

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал в Лиге Европы "Бенфику"

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк Андрей Пятов коронавирус

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси: прямая видеотрансляция товарищеского матчаЧУ по футболу
Защитник сборной Украины уехал из
Защитник сборной Украины уехал из "Шахтера" в польскую команду-середнякЧУ по футболу
Для кого играть в дневное время в будни? Опубликовали расписание ближайших матчей чемпионата Украины
Для кого играть в дневное время в будни? Опубликовали расписание ближайших матчей чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Десна": онлайн трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Бенфика": видео голов и самые интересные моменты матча в ХарьковеЧУ по футболу
Киевское
Киевское "Динамо" завершило зимние сборы в Турции победой над "Динамо" ТбилисиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...