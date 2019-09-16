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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Все нормально, атмосфера хорошая": Гармаш прокомментировал игру с "Десной"

16 сентября, 17:00

Игрок считает, что команда выиграет следующий матч

"Динамо" - "Десна" - 1:2

"Динамо" - "Десна" - 1:2 / Фото: Twitter

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Полузащитник киевского "Динамо" рассказал об игре чемпионата Украины с черниговской "Десной". Тот матч команда Михайличенко проиграла со счетом 2:1.

"Ничего, все нормально, атмосфера хорошая. Тренируемся, работаем. Сборники приехали три дня назад, все собрались. Настраивались на матч, но результат не получился", – отметил игрок.

"Думаю, следующий матч уже выиграем, деваться уже некуда. У нас затягивается период, третий год уже не можем выиграть пять или шесть матчей именно в этот период" – сказал Гармаш.

Кстати, "Динамо" показало худший старт после шести матчей в истории клуба в чемпионатах Украины. Киевляне дважды победили, дважды сыграли вничью и еще дважды уступили – это худший старт в истории клуба в чемпионатах Украины. Раньше антирекорд был в сезоне 2007/08, когда при Анатолии Демьяненко команда набрала девять очков.

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Ранее появилась информация, что тренером киевского "Динамо" может стать поклонник Путина, которого в России назвали дебилом. В сменщики Алексею Михайличенко сватают спартаковца с белорусским паспортом Олега Кононова.

В последний раз "Динамо" выигрывало еще Хацкевиче. Смотрите, как это было:

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чемпионат Украины Динамо Киев Денис Гармаш Десна Чернигов

Источник: Про футбол

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