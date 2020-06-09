Українська
$ 26,6
30,15

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу
  4. "Всем спасибо, но в советах не нуждаюсь": Суркис окончательно высказался насчет тренера "Динамо"

"Всем спасибо, но в советах не нуждаюсь": Суркис окончательно высказался насчет тренера "Динамо"

9 июня, 16:28

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Президент киевского клуба пока что остановился на кандидатуре Алексея Михайличенко

Собственник киевского "Динамо" Игорь Суркис, похоже, устал от шумихи вокруг возможной смены главного тренера команды и решил высказаться по этому поводу. Президент "бело-голубых" ответил всем "доброжелателям" и "советчикам". Также на днях Суркис высказался о возвращении Семина в "Динамо": "У меня есть главный тренер".

Таким образом, пока что смена наставника киевлянам не грозит. А слова Суркиса-младшего приводит пресс-служба "Динамо":

"Есть одно золотое правило, испытанное жизнью: никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят. Тем более — навязчивые советы. Эта истина применима и в случае с моим выбором тренера для "Динамо".

Всем большое спасибо за беспокойство, но в подобных рекомендациях я не нуждаюсь. Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю сменить тему..."

Кроме того, возможным сменщиком Алексея Михайличенко называли турецкого тренера "Аланияспора", но агент опроверг интерес киевского "Динамо" к Булуту.

Реклама

Смотрите, как "Динамо" уступило "Шахтеру" в первом матче после выхода из карантина

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер футбол Динамо Киев Игорь Суркис Алексей Михайличенко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в УПЛ: в
Коронавирус в УПЛ: в "Карпатах" протестировали уже 68 человек. Как команда будет выходить из карантинаЧУ по футболу
"ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие": сколько в чемпионате Украины платят за проверку на коронавирусЧУ по футболу
Долгожданное
Долгожданное "Класико"! Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо"ЧУ по футболу
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
"9 июня у нас запланирован ПЦР-тест": гендир "Зари" ответил на обвинения в адрес клубаЧУ по футболу
Чемпионат Украины возобновился: расписание, результаты, трансляции 24 тура
Чемпионат Украины возобновился: расписание, результаты, трансляции 24 тураЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять