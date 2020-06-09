"Всем спасибо, но в советах не нуждаюсь": Суркис окончательно высказался насчет тренера "Динамо"

Собственник киевского "Динамо" Игорь Суркис, похоже, устал от шумихи вокруг возможной смены главного тренера команды и решил высказаться по этому поводу. Президент "бело-голубых" ответил всем "доброжелателям" и "советчикам". Также на днях Суркис высказался о возвращении Семина в "Динамо": "У меня есть главный тренер".
Таким образом, пока что смена наставника киевлянам не грозит. А слова Суркиса-младшего приводит пресс-служба "Динамо":
"Есть одно золотое правило, испытанное жизнью: никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят. Тем более — навязчивые советы. Эта истина применима и в случае с моим выбором тренера для "Динамо".
Всем большое спасибо за беспокойство, но в подобных рекомендациях я не нуждаюсь. Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю сменить тему..."
Кроме того, возможным сменщиком Алексея Михайличенко называли турецкого тренера "Аланияспора", но агент опроверг интерес киевского "Динамо" к Булуту.
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