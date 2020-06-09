"Всем спасибо, но в советах не нуждаюсь": Суркис окончательно высказался насчет тренера "Динамо"

Президент киевского клуба пока что остановился на кандидатуре Алексея Михайличенко

Собственник киевского "Динамо" Игорь Суркис, похоже, устал от шумихи вокруг возможной смены главного тренера команды и решил высказаться по этому поводу. Президент "бело-голубых" ответил всем "доброжелателям" и "советчикам". Также на днях Суркис высказался о возвращении Семина в "Динамо": "У меня есть главный тренер".

Таким образом, пока что смена наставника киевлянам не грозит. А слова Суркиса-младшего приводит пресс-служба "Динамо":

"Есть одно золотое правило, испытанное жизнью: никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят. Тем более — навязчивые советы. Эта истина применима и в случае с моим выбором тренера для "Динамо". Всем большое спасибо за беспокойство, но в подобных рекомендациях я не нуждаюсь. Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю сменить тему..."

Кроме того, возможным сменщиком Алексея Михайличенко называли турецкого тренера "Аланияспора", но агент опроверг интерес киевского "Динамо" к Булуту.

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