Вспышка коронавируса в клубе украинской Премьер-лиги: матч с "Шахтером" под угрозой

Целая группа игроков команды была отправлена на самоизоляцию

В составе новичка украинской Премьер-лиги, львовского "Руха", произошла вспышка коронавируса. Целая группа игроков команды была отправлена на самоизоляцию, поэтому участие львовян в ближайших матчах УПЛ находится под вопросом. Ранее "Рух" дебютировал в Премьер-лиге с разгромного поражения от "Ворсклы".

"Коронавирус все больше поглощает город Львов. К большому сожалению, снова задело футбол. В лагере ФК "Рух" – вспышка инфекции. Целая группа футболистов отправляется на самоизоляцию. Поединки ближайших туров – под вопросом", – написал на своей страничке в Twitter журналист Игорь Бурбас.

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Напомним, что ближайший поединок "Руха" запланирован на субботу, 12 сентября. В гости к дебютанту Премьер-лиги должен был приехать чемпион Украины донецкий "Шахтер".

ФК "Рух"/Фото официального сайта клуба

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Ранее коронавирус обнаружили в составе "Львова". В команде оказалось 6 положительных тестов на Covid-19. И украинская Премьер-лига перенесла игру первого тура с "Минаем", которая должна была состояться 22 августа.

Смотрите, как "Рух" играл против "Ворсклы"

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