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Вспышка коронавируса в украинском футбольном клубе, который не может выйти на Кубок

28 августа, 01:46

Елена Павлова Елена Павлова

В расположении тренерского штаба ровенской команды осталось только 10 футболистов

В составе ровенского "Вереса" вспышка COVID-19. Положительные тесты на коронавирус сдали шесть футболистов. Как сообщается на официальном сайте клуба, у некоторых игроков проявились симптомы вируса. Ранее "Шахтер" обыграл "Верес" в спарринге перед Лигой Европы.

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Учитывая ситуацию с зараженными, а также травмированными игроками, в расположении тренерского штаба ровенской команды осталось только 10 футболистов, готовых выйти на поле. Поэтому руководство "Вереса" готовит письмо в УАФ с просьбой перенести матч Кубка Украины против черкасского "Днепра", который запланирован на 29 августа.

ФК "Верес"

ФК "Верес" / Фото: ФК "Верес"

Ранее мы рассказывали про группу футболистов ФК "Львов", заразившихся коронавирусом. Как мы писали ранее, из-за вспышки COVID-19 в этой команде матч стартового тура чемпионата Украины "Львов" – "Минай" перенесен на неопределенное время.

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Также были обнародованы имена игроков ФК "Львов", у которых обнаружен коронавирус. По информации Meta-ratings, в ФК "Львов" положительные тесты сдали пять футболистов – Сантон Помацина, Филипе Пахтманн, Андрей Якимив, Назарий Ныч и Максим Брама. Кроме того, COVID-19 диагностирован у тренера вратарей команды Вадима Деонаса.

Ранее мы писали, что Андрей Павелко вылечился от коронавирусной инфекции. Президент Украинской ассоциации футбола поблагодарил медиков за участие в его выздоровлении

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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