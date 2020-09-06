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Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали

6 сентября, 16:59

Елена Павлова Елена Павлова

Новые случаи заражения футболистов в "Карпатах"

Двое игроков "Карпат" сдали положительные тесты на коронавирус – сообщает официальный сайт клуба. Инфицированы вратарь львовской команды Валентин Горох и форвард Константин Бичек. Ранее произошла вспышка коронавируса в клубе украинской Премьер-лиги. В другом львовском коллективе – "Рухе" – оказалось шесть зараженных игроков, а матч УПЛ с "Шахтером" оказался на грани переноса.

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После получения результатов тестирования зараженные игроки тут же были отправлены на карантин. Все остальные футболисты "Карпат" и тренерский штаб команды здоровы и сегодня проводят поединок Второй лиги против "Подолья". Никто не стал отменять встречу на стадионе "Украину".

ФК "Карпаты"

ФК "Карпаты" / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

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Это уже не первый случай заражения футболистов львовян. Коронавирус был найдет в команде в конце мая, и "Карпаты" ушли на самоизоляцию. После чего в клубе вспыхнула настоящая эпидемия.

Забор материала для теста на коронавирус

Забор материала для теста на коронавирус / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

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Напомним, что в прошлом сезоне львовская команда выступала в элите чемпионата Украины, но под конец первенства "Карпаты" были исключены из Премьер-лиги.

Ранее также коронавирус обнаружили в составе "Львова". В команде оказалось 6 положительных тестов на Covid-19. И украинская Премьер-лига перенесла игру первого тура с "Минаем", которая должна была состояться 22 августа.

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Смотрите, как "Карпаты" играли в прошлом сезоне УПЛ

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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