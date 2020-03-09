Второй этап чемпионата Украины стартует львовским дерби

Даты и время начала матчей 23-го тура Премьер-лиги

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 23 тура чемпионата Украины сезона 2019/20 годов. Второй этап начнется со львовского дерби "Львов" – "Карпаты" в субботу, 14 марта.

Напомним, с этой стадии команды будут разделены на две шестерки – в первой будут бороться за медали, а во второй – за выживание в Премьер-лиге. Тем не менее, даже команды из второй шестерки смогут претендовать на еврокубки – по окончании сезона команды с пятого по восьмые места сыграют в стыковых матчах за одну путевку в Лигу Европы.

Суббота, 14 марта

14:00 "Львов" – "Карпаты"

17:00 "Александрия" – "Колос"

Реклама

17:00 "Днепр-1" – "Мариуполь"

Воскресенье, 15 марта

14:00 "Заря" – "Шахтер"

17:00 "Динамо" – "Десна"

19:30 "Олимпик" – "Ворскла"

Напомним, что в предыдущем туре арбитры Премьер-лиги установили рекорд по красным карточкам. Наибольшее количество красных карточек выдал арбитр в матче "Днепр-1" – "Мариуполь".

Смотрите обзор феерического матча "Колос" – "Шахтер" – 3:4:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама