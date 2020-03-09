Второй этап чемпионата Украины стартует львовским дерби

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 23 тура чемпионата Украины сезона 2019/20 годов. Второй этап начнется со львовского дерби "Львов" – "Карпаты" в субботу, 14 марта.
Напомним, с этой стадии команды будут разделены на две шестерки – в первой будут бороться за медали, а во второй – за выживание в Премьер-лиге. Тем не менее, даже команды из второй шестерки смогут претендовать на еврокубки – по окончании сезона команды с пятого по восьмые места сыграют в стыковых матчах за одну путевку в Лигу Европы.
Суббота, 14 марта
14:00 "Львов" – "Карпаты"
17:00 "Александрия" – "Колос"
17:00 "Днепр-1" – "Мариуполь"
Воскресенье, 15 марта
14:00 "Заря" – "Шахтер"
17:00 "Динамо" – "Десна"
19:30 "Олимпик" – "Ворскла"
Напомним, что в предыдущем туре арбитры Премьер-лиги установили рекорд по красным карточкам. Наибольшее количество красных карточек выдал арбитр в матче "Днепр-1" – "Мариуполь".
Смотрите обзор феерического матча "Колос" – "Шахтер" – 3:4:
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