"Второй Шевченко" помог селянам сотворить сенсацию: обзор победы "Колоса" над "Александрией"

Благодаря дублю экс-динамовца Лысенко "Колос" из села Ковалевка празднует свой первый выигрыш в 2020 году

Довольно неожиданно завершился поединок 28 тура чемпионата Украины по футболу между "Колосом" и "Александрией" на "Оболонь-Арене" в Киеве. Аутсайдер этого матча "Колос" из Ковалевки, являющийся первым сельским клубом в истории украинской Премьер-лиги, одержал победу над бронзовым призером предыдущего сезона со счетом 2:1.

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Победу "Колосу" над "Александрией" принес дубль 32-летнего нападающего Владимира Лысенко – экс-игрока киевского "Динамо", которого после победы над "Шахтером" в Суперкубке-2007 даже называли "вторым Шевченко". Отметим, что эта победа стала для "Колоса" первой в 2020 году после серии из 7 поражений, которая тянулась еще с прошлого года.

Обзор матча Колос – Александрия (2:1)

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Колос – Александрия – 2:1

Голы: Лысенко, 20, 29 – Ковалец, 47.

Колос: Волынец – Зозуля, Гавриш (Парамонов, 46), Максименко (Задоя, 59), Емец – Богданов, Милько – Ильин (Морозко, 7, Д. Костышин, 72), Смирный, Вильхамссон (Кожушко, 73) – Лысенко.

Александрия: Панькив – Пашаев (Мишенко, 69), Бухал (Шендрик, 70), Дубра, Мирошниченко (Вантух, 30) – Ковалец, Довгий (Грицук, 58), Банада – Задерака (Лучкевич, 46), Ситало, Третьяков.

Предупреждения: Морозко, Зозуля, Богданов – Мирошниченко.

Статистика матча Колос – Александрия (2:1)

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