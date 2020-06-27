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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Второй Шевченко" помог селянам сотворить сенсацию: обзор победы "Колоса" над "Александрией"

27 июня, 19:24

Олег Люлька Олег Люлька

Благодаря дублю экс-динамовца Лысенко "Колос" из села Ковалевка празднует свой первый выигрыш в 2020 году

Довольно неожиданно завершился поединок 28 тура чемпионата Украины по футболу между "Колосом" и "Александрией" на "Оболонь-Арене" в Киеве. Аутсайдер этого матча "Колос" из Ковалевки, являющийся первым сельским клубом в истории украинской Премьер-лиги, одержал победу над бронзовым призером предыдущего сезона со счетом 2:1.

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Победу "Колосу" над "Александрией" принес дубль 32-летнего нападающего Владимира Лысенко – экс-игрока киевского "Динамо", которого после победы над "Шахтером" в Суперкубке-2007 даже называли "вторым Шевченко". Отметим, что эта победа стала для "Колоса" первой в 2020 году после серии из 7 поражений, которая тянулась еще с прошлого года.

Обзор матча Колос – Александрия (2:1)

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Колос – Александрия – 2:1
Голы: Лысенко, 20, 29 – Ковалец, 47.
Колос: Волынец – Зозуля, Гавриш (Парамонов, 46), Максименко (Задоя, 59), Емец – Богданов, Милько – Ильин (Морозко, 7, Д. Костышин, 72), Смирный, Вильхамссон (Кожушко, 73) – Лысенко.
Александрия: Панькив – Пашаев (Мишенко, 69), Бухал (Шендрик, 70), Дубра, Мирошниченко (Вантух, 30) – Ковалец, Довгий (Грицук, 58), Банада – Задерака (Лучкевич, 46), Ситало, Третьяков.
Предупреждения: Морозко, Зозуля, Богданов – Мирошниченко.

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Статистика матча Колос – Александрия (2:1)

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
27
17
4
6
56
24
32
55
Забитые 56
Пропущеные 24
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П Н
3
ЗаряЗаряЗар
27
16
4
7
44
23
21
52
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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