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"Вы наказали жертву": мир ополчился на футбольные власти Украины из-за дисквалификации Тайсона

21 ноября, 21:04

Международная федерация футболистов заявила, что санкции к "горняку" - на руку пропагандистам расизма

Тайсон

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выразила недовольство решением о наказании капитана "Шахтера" Тайсона. Как мы писали ранее, Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола на один матч дисквалифицировал бразильца, который был удален в недавнем "классико" за то, что показал средний палец ультрас "Динамо" в ответ на расистские оскорбления из их сектора.

"Мы разочарованы решением Украинской ассоциации футбола дисквалифицировать Тайсона на один матч. Применение санкций к жертве расовой дискриминации – это за пределами понимания. Это играет на руку тем, кто пропагандирует столь отвратительное поведение", – говорится в заявлении FIFPro

Напомним, ранее FIFPro обращалась в УАФ с просьбой отменить красную карточку Тайсона. "Мы просим вас символически отменить красную карточку, полученную Тайсоном, чтобы он не отбывал дисквалификацию. Любое его наказание передаст неправильное послание от футбольного сообщества, страны Украины и ее народа в отношении расизма", – настаивали в Международной федерации профессиональных футболистов.

Видео удаления Тайсона в игре с "Динамо"

Добавим, что, по версии ультрас "Динамо", расистский скандал на украинском "классико" возник из-за ошибки восприятия звуков, которые издавали фанаты киевского клуба. Дескать, обезьяноподобными "уханьями" они не оскорбляли игроков "Шахтера" Тайсона и Дентиньо, а поддерживали вымирающий вид птиц – пятнистых сов.

Однако в КДК к этим аргументам ультрас не прислушались и "за расистские выкрики, а именно за имитацию криков обезьян", звучавших из фан-сектора киевского клуба, наказали "Динамо" проведением одного матча без зрителей и штрафом в 500 000 гривен. В "Динамо" уже заявили, что намерены обжаловать это решение.

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расизм ультрас Динамо Киев Шахтер Донецк ФФУ Тайсон футболист

Источник: Сегодня|Спорт

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