Выборы президента украинской Премьер-лиги переносятся из-за коронавируса и чрезвычайной ситуации

Выборы президента УПЛ, запланированные на 7 апреля, не состоятся в срок. Процедура была перенесена в связи с пандемией коронавируса и введением в Украине чрезвычайной ситуации до 24 апреля. Ранее мы писали, что чемпионат Украины могут начать раньше и доиграть в ускоренном режиме.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, новая дата проведения выборов – 27 апреля. Процедура пройдет в Доме футбола. Начало заседания запланировано на 12:00. Напомним, что на данный момент президентом УПЛ является Томас Гримм. Контракт швейцарского специалиста истекает 5 апреля. Но ранее, в декабре 2019 года, глава украинской Премьер-лиги заговорил об отставке.

"Я заявляю, что не буду переизбираться на новый срок. 6 апреля УПЛ получит нового президента", – заявлял Гримм.

Томас Гримм / Фото: официальный сайт УПЛ

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В Украине Томас Гримм работает с 2018 года. Однако многие клубы были не довольны результатами его работы и даже заявляли, что не хотя выплачивать ему зарплату в 2020 году. Швейцарцу также ставят в вину, что он так и не смог организовать единый телепул. Сам он рассказывал, что провел много переговоров с пятью клубами-отказниками, однако так и не сумел переубедить их собственников.

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