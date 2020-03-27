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Выборы президента украинской Премьер-лиги переносятся из-за коронавируса и чрезвычайной ситуации

27 марта, 19:20

Елена Павлова

Следующая процедура голосования пройдет в Доме футбола

Выборы президента УПЛ, запланированные на 7 апреля, не состоятся в срок. Процедура была перенесена в связи с пандемией коронавируса и введением в Украине чрезвычайной ситуации до 24 апреля. Ранее мы писали, что чемпионат Украины могут начать раньше и доиграть в ускоренном режиме.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, новая дата проведения выборов – 27 апреля. Процедура пройдет в Доме футбола. Начало заседания запланировано на 12:00. Напомним, что на данный момент президентом УПЛ является Томас Гримм. Контракт швейцарского специалиста истекает 5 апреля. Но ранее, в декабре 2019 года, глава украинской Премьер-лиги заговорил об отставке.

"Я заявляю, что не буду переизбираться на новый срок. 6 апреля УПЛ получит нового президента", – заявлял Гримм.

Томас Гримм

Томас Гримм / Фото: официальный сайт УПЛ

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В Украине Томас Гримм работает с 2018 года. Однако многие клубы были не довольны результатами его работы и даже заявляли, что не хотя выплачивать ему зарплату в 2020 году. Швейцарцу также ставят в вину, что он так и не смог организовать единый телепул. Сам он рассказывал, что провел много переговоров с пятью клубами-отказниками, однако так и не сумел переубедить их собственников.

Смотрите, как в последнем туре перед остановкой УПЛ "Шахтер" переиграл "Колос"

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выборы президент перенос Томас Гримм УПЛ

Источник: официальный сайт УПЛ

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