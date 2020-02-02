Выезд в Турцию. Продолжение: на второй сбор тренер "Шахтера" взял 27 футболистов

"Шахтер" отправился на сбор в Турцию / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После двухдневной паузы 2 февраля донецкий "Шахтер" возвращается в Турцию, где проведет второй зимний сбор. Команда продолжает готовиться к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой", который состоится 20 февраля в Харькове. В Белеке "горняки" вновь разместились в Regnum Carya Golf & Spa Resort.

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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял с собой на второй сбор в Турцию 27 футболистов, которые проведут в Белеке ближайшую неделю.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Артем Бондаренко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула

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В Белеке команда сыграет четыре матча. Ранее "Шахтер" объявил список спарринг-партнеров на втором сборе в Турции:

5 февраля, 10:30. "Македония ГП" (5-е место чемпионата Северной Македонии)

5 февраля, 16:00. "Сендерйюске" (11-е место чемпионата Дании)

8 февраля, 16:00. "Олимпия" (лидер чемпионата Словении)

9 февраля, 09:00. "Вентспилс" (3-е место чемпионата Латвии)

Напомним, что на первом сборе в Турции "Шахтер" обыграл "Лех" и "Словацко", сыграл вничью с "Войводиной" и уступил "Пролетеру". Кстати, "Шахтер" – первый после "Ливерпуля" в рейтинг отрыва лидеров ТОП-10 лиг Европы. Только у команды Юргена Клоппа запас перед преследователями в чемпионате больше, чем у "горняков".

Смотрите, как на первом сборе "Шахтер" переиграл "Словацко" – 1:0

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