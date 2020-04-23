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"Взял себе еще одну собаку и стал чаще убирать в квартире": легионер "Динамо" рассказал о карантине

23 апреля, 11:39

Андрей Фоменко

Датчанин Микель Дуэлунд пообщался по телефону с Алексеем Михайличенко

Каждый спортсмен во время карантина находит для себе что-то новое. Молодой атакующий полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд оригинально решил изменит свою жизнь: парень приобрел еще одну собаку – видимо, чтобы больше гулять. К слову, читайте, как футболист "Динамо" раскрыл свои прозвища в командах.

22-летний датчанин, оказывается, любит животных:

"На карантине я много тренируюсь и гуляю с собаками, теперь у меня их две. Сначала у меня жил лабрадор, ему три года. А недавно я взял еще далматинца, которому всего девять недель. Как раз сейчас провожу время с ним, пытаюсь обучать. Собаки уже нашли общий язык и очень любят играть вместе".

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Поведал Миккель и о других занятиях:

"Стараюсь разнообразить рутину различными способами: смотрю много фильмов, чаще убираю в квартире и изучаю русский язык. Сейчас я уже понимаю почти все, но говорить по-русски для меня сложно. На базе бываю почти каждый день, бегаю и занимаюсь с мячом. Но скучаю по одноклубникам, не хочу тренироваться там один, хотелось бы вместе со всей командой и тренерами готовиться к матчам.

У меня есть велотренажер, специальные мячи для фитнеса. Мы общаемся и с главным тренером Алексеем Михайличенко, и с остальным тренерским составом".

Читайте также: "Заря" озвучила позицию по поводу серебряного матча с "Динамо".

Смотрите, как Миккель Дуэлунд забивал за киевское "Динамо"

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карантин Динамо Киев Миккель Дуэлунд

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