"Взял себе еще одну собаку и стал чаще убирать в квартире": легионер "Динамо" рассказал о карантине

Каждый спортсмен во время карантина находит для себе что-то новое. Молодой атакующий полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд оригинально решил изменит свою жизнь: парень приобрел еще одну собаку – видимо, чтобы больше гулять. К слову, читайте, как футболист "Динамо" раскрыл свои прозвища в командах.

22-летний датчанин, оказывается, любит животных:

"На карантине я много тренируюсь и гуляю с собаками, теперь у меня их две. Сначала у меня жил лабрадор, ему три года. А недавно я взял еще далматинца, которому всего девять недель. Как раз сейчас провожу время с ним, пытаюсь обучать. Собаки уже нашли общий язык и очень любят играть вместе".

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Поведал Миккель и о других занятиях:

"Стараюсь разнообразить рутину различными способами: смотрю много фильмов, чаще убираю в квартире и изучаю русский язык. Сейчас я уже понимаю почти все, но говорить по-русски для меня сложно. На базе бываю почти каждый день, бегаю и занимаюсь с мячом. Но скучаю по одноклубникам, не хочу тренироваться там один, хотелось бы вместе со всей командой и тренерами готовиться к матчам. У меня есть велотренажер, специальные мячи для фитнеса. Мы общаемся и с главным тренером Алексеем Михайличенко, и с остальным тренерским составом".

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Смотрите, как Миккель Дуэлунд забивал за киевское "Динамо"

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