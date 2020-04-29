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"Я, конечно, в шоке, если честно": украинский тренер оспорит дисквалификацию на 5 лет

29 апреля, 12:28

Максим Перепелица

Александр Севидов отрицает, что он участвовал в договорных матчах в "Сумах"

Бывший тренер "Мариуполя" Александр Севидов прокомментировал решение КДК, по которому его отстранили от футбола на пять лет из-за договорных матчей в период работы в "Сумах". Наставник заявил, что отрицает все обвинения в свой адрес и намерен подавать апелляцию.

"Хронология, вкратце: год назад в решении КДК фамилия Севидов не фигурировала в наказаниях. Я апелляцию не подавал, решение вступило в силу, где нет ни Севидова, ни Золотницкого. Сразу после публикации моего интервью вылезло решение о том, что Севидов дисквалифицирован на 5 лет. Я, конечно, в шоке, если честно. Нельзя это объяснить здравомыслящему человеку. Что я могу сделать? Будем подавать снова апелляцию. Очень хочется увидеть за что меня хотели наказать. Для начала хотел посмотреть материалы дела, в котором меня не было", – рассказал Севидов.

Напомним, что по результатам дела "Сумы" лишены статуса профессионального клуба, им запрещено участвовать в соревнованиях Первой лиги в следующем сезоне. Также сроком от одного до трех лет отстранение от футбола наказаны десять профессиональных игроков.

Смотрите, как играл "Мариуполь" при Севидове

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Сумы чемпионат Украины Александр Севидов первая лига

Источник: Канал Футбол

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