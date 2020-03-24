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"Я люблю тебя, Загреб": игрок "Динамо" отреагировал на землетрясение в Хорватии

24 марта, 20:32

Максим Перепелица

Йосип Пиварич поддержал жителей Хорватии

Защитник "Динамо" Йосип Пиварич в своем Instagram выразил эмоции и поддержку касательно землетрясения в Загребе. Напомним, ранее в связи с коронавирусом УЕФА назвал новую дату завершения сезона в европейских первенствах – 30 июня.

"Я люблю тебя, Загреб", – написал Пиварич, сопроводив запись фото последствий бедствия.

Отметим, что в столице Хорватии Загребе 22 марта произошло землетрясение магнитудой 5,3, второй толчок зарегистрировали через полчаса. Сообщалось, что повреждено много зданий и автомобилей, некоторые части города временно обесточены, прекращено водоснабжение.

Ранее в "Динамо" заявили, что чемпионат Украины точно нужно доигрывать. Капитан киевлян Сергей Сидорчук считает, что завершать первенство в его текущей точке нельзя.

Напомним, что накануне игроки "Динамо" записали видеообращение к болельщикам. Футболисты призвали быть ответственными в связи с эпидемией: "Сейчас главное – это безопасность каждого из нас".

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чемпионат Украины Динамо Киев Загреб Йосип Пиварич

Источник: Сегодня|Спорт

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